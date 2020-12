Coronavirus: Moretti (Pd), 'non disperdiamo sacrifici, evitare terza ondata'

13 dicembre 2020 a

a

a

Roma, 13 dic (Adnkronos) - "Dobbiamo consolidare i risultati che abbiamo ottenuto grazie ai sacrifici dei mesi scorsi, che hanno consentito alla curva dei contagi di abbassarsi. Sacrifici di tutti e per primi dei tanti medici che hanno perso la vita. Ci vogliono regole chiare e non interpretabili: siamo vicini al traguardo sta per arrivare il vaccino e non possiamo permetterci una risalita del virus che comprometterebbe la campagna vaccinale". Lo ha detto l'europarlamentare del Pd Alessandra Moretti al Tg4.