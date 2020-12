Coronavirus: spostamenti solo per piccoli comuni, possibili zone rosse o arancioni su indicazioni Cts**

13 dicembre 2020 a

Roma, 13 dic (Adnkronos) - Il vertice dei capidelegazione con il premier Conte si è aggiornato a domani alle 12, dopo un incontro con il Cts. Dalla riunione, apprende l'Adnkronos da fonti governative, è emersa una posizione compatta della maggioranza sulle indicazioni da dare in vista dei giorni di Natale.

Dal vertice è arrivato un via libera alle deroghe per gli spostamenti ma solo per quel che riguarda i piccoli comuni. Per il resto, però, l'intenzione è quella di andare verso un "irrigidimento" delle disposizioni sulla base di quello che è stato definito "modello Merkel".

In sostanza, per quel che riguarda i prossimi giorni festivi e prefestivi, quindi proprio a ridosso di Natale, si prospetta l'ipotesi di disporre anche nuove zone rosse e arancioni sulla base delle indicazioni che verranno date dagli scienziati. Non un nuovo lockdown, viene sottolineato, ma un irrigidimento delle disposizioni in tutta Italia.