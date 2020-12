13 dicembre 2020 a

Roma, 13 dic (Adnkronos) - "Io al posto di Conte? E' solo una scusa per mettere zizzania. Io ho lavorato due volte per fare Conte presidente del Consiglio, lo abbiamo scelto noi come M5s, non mettiamo a rischio il suo ruolo". Lo ha detto Luigi Di Maio a Non è la D'urso.