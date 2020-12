13 dicembre 2020 a

Roma, 13 dic (Adnkronos) - "Io a Natale non andrò dai miei. Starò qui con la mia compagna. Non è possibile, punto, e la chiudiamo qui". Lo ha detto Luigi Di Maio a Non è la D'Urso.

"Capisco che vogliamo stare insieme ma a Natale si spostano 15mln di italiani, se permettiamo spostamenti portiamo a casa dei nonni e dei genitori il virus, necessariamente dobbiamo stare attenti", ha detto il ministro degli Esteri.