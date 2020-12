Recovery: Di Maio, 'inaccettabile litigare, problemi si risolvono guardandosi negli occhi'

13 dicembre 2020 a

Roma, 13 dic (Adnkronos) - "I problemi si possono risolvere guardandosi negli occhi, non attraverso la stampa o le interviste. Siamo in momento delicato, serve solidità per affrontare il tema dei 209mld per far ripartire l'Italia e si litiga? Questo i cittadini non lo accettano proprio". Lo ha detto Luigi Di Maio a Non è la D'urso.

"Questo è un momento in cui se cambiano i ruoli chiave, all'estero devono conoscere daccapo i ministri che si occupano del Recovery fund, della ripresa economica, dei rapporti internazionali", ha spiegato il ministro degli Esteri.