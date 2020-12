14 dicembre 2020 a

a

a

Roma, 14 dic. (Adnkronos) - "Stiamo definendo la struttura responsabile del monitoraggio del piano" di resilienza predisposto dal governo per i fondi del Next Generation Eu, "ma questa struttura non sarà sovrapposta ai doverosi passaggi istituzionali". Il piano sarà "ambizioso ed articolato". Così il premier Giuseppe Conte, intervenendo al Rome Investment Forum 2020.