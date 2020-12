Coronavirus: Conte, 'serrare ranghi per batterlo, unità e leale collaborazione' (2)

14 dicembre 2020 a

Roma, 14 dic. (Adnkronos) - "Oltre ad affrontare la sfida sanitaria, ci troviamo oggi a porre le premesse per una piena ripresa economica - ha proseguito Conte - dotando il motore della crescita di rinnovate energie. Senza dubbio, il multilateralismo e la reciproca collaborazione fra Paesi sono precondizioni essenziali per avere successo, perché il virus non conosce confini né barriere. E' quindi essenziale continuare a promuovere gli scambi di conoscenza, di innovazioni mediche, di soluzioni organizzative e tecniche che sono resi possibili solo attraverso il libero commercio".