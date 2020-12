14 dicembre 2020 a

Roma, 14 dic. (Adnkronos) - "Siamo di fronte ad un impegno enorme per la modernizzazione del Paese, per il rilancio della produzione, per implementare l'agenda green, per concretizzare la rivoluzione digitale, per creare lavoro, per nuove politiche sulla parità di genere, per la giustizia sociale". Così il segretario del Pd, Nicola Zingaretti, su Instagram.