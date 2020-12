Moby Prince: Consiglio Toscana chiede nuova Commissione d'inchiesta (2)

14 dicembre 2020 a

(Adnkronos) - Irene Galletti (M5s) ha detto di “concordare con la necessità di una nuova Commissione di inchiesta e con gli altri passaggi” e ha chiesto di firmare anch'essa l'atto.

Giovanni Galli (Lega) ha sottolineato come “rinnovare la solidarietà ai familiari delle vittime e alle associazioni fosse doveroso, ed è doveroso che l'assemblea si impegni a fare qualcosa di concreto per portare giustizia e verità in questa gravissima vicenda”.