Recovery: Zingaretti, 'oggi seminario Pd su piano rinascita'

14 dicembre 2020 a

a

a

Roma, 14 dic. (Adnkronos) - "Nuovo modello di sviluppo fondato sulla sostenibilità ambientale, lotta alle disuguaglianze e politiche di inclusione, rivoluzione digitale e parità di genere, salute, formazione. Oggi pomeriggio il Pd si riunisce per un seminario in videoconferenza, con il coinvolgimento dei membri della segreteria, della delegazione di partito al Governo, dei gruppi parlamentari, di presidenti di regione, sindaci e segretari regionali sul Next Generation Ue". Lo annuncia il segretario del Pd Nicola Zingaretti.

"Inizia così - prosegue - il confronto di merito per la rinascita italiana, una occasione di approfondimento rivolta al gruppo dirigente del Partito, al fine di condividere impostazione e obiettivi del piano di rinascita e resilienza e concorrere alla più efficace definizione dei suoi contenuti".