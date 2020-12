14 dicembre 2020 a

Roma, 14 dic. (Adnkronos) - "Insieme per il 60esimo anniversario Ocse nell'anno del #G20 italiano. Una cooperazione internazionale efficace è l'unico modo per promuovere una ripresa sostenibile e inclusiva: sfide straordinarie richiedono solidarietà globale. Oggi, come ieri, l'Italia crede fermamente nel multilateralismo". Lo scrive in un tweet il premier Giuseppe Conte.