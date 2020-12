Commercio: il copywriter, 'internet non è unica soluzione per attività locali, c'è marketing'

14 dicembre 2020 a

Roma, 14 dic. (Labitalia) - "Il futuro di attività piccole e locali si svolgerà offline. Internet è una grande opportunità per tutti ma non può rappresentare l'unica soluzione per la ricerca di clienti, in quanto si tratta di un settore dominato da compagnie che possono arrivare a spendere 451,2 milioni di dollari e oscurare la concorrenza per pubblicizzarsi online. Si tratta di una strada insostenibile sul lungo termine”. A dirlo all'Adnkronos/Labitalia Marco Lutzu, uno dei copywriter più conosciuti d'Europa e autore del libro bestseller 'Apocalisse Amazon'.

"Una delle modalità - sostiene - che statisticamente porta più risultati è il marketing a risposta diretta, ovvero stabilire una relazione diretta e duratura con i potenziali clienti, personalizzando messaggi e offerte attraverso l'uso del copywriting, l'arte della scrittura persuasiva. E' inoltre di fondamentale importanza fare network, invogliare le persone attraverso offerte irresistibili, garantire un ottimo servizio, fidelizzare chi spende di più e puntare esclusivamente ai clienti migliori, lasciando così ad Amazon quelli che mirano sempre e soltanto al prezzo più basso. Una strategia, questa, che in futuro farà la differenza".

Marco Lutzu spiega che "per molti è un momento drammatico, ma è verosimile che con l'introduzione su larga scala del vaccino antiCovid si potrà tornare a un regime di normalità già nel 2021. Ciò significa che piccoli negozi e attività sono chiamate ad adottare nell'immediato delle strategie che consentano loro non solo di sopravvivere, ma anche di prosperare in un'epoca sempre più caratterizzata dalla presenza onnicomprensiva di Amazon".