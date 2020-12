Milano: picchia compagna e la ferisce con un coltello, arrestato

14 dicembre 2020 a

a

a

Milano, 14 dic. (Adnkronos) - Ha picchiato la propria compagna durante una lite e l'ha ferita al volto con un coltello da cucina. Un uomo di 23 anni è stato arrestato dai carabinieri a Rozzano, in provincia di Milano, con l'accusa di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali aggravate. I carabinieri sono intervenuti dopo le chiamate di alcuni vicini di casa e hanno trovato la donna, una 26enne, seduta sulle scale del condominio, con il volto coperto di sangue.

Il compagno della donna, dopo essersi chiuso in casa con i due figli piccoli, ha accettato di aprire la porta ai militari, che hanno messo in salvo i bambini e hanno immobilizzato l'uomo. Il 23enne, già condannato lo scorso agosto sempre per maltrattamenti in famiglia, è stato arrestato e portato nel carcere di San Vittore.