Coronavirus: Mattarella, 'solo con sforzo collettivo si può superare emergenza' (2)

(Adnkronos) - "L'intento di disegnare un modello di sviluppo aggiornato e in grado di tramutare sfide in opportunità, richiede una risposta ampia, comune, che abbracci la società nel suo complesso. L'Italia -si legge nel messaggio di Mattarella- è orgogliosa di avere contribuito in questi decenni all'azione dell'Ocse, con il suo sostegno e l'apporto dei numerosi connazionali che partecipano quotidianamente alle sue attività e attribuisce all'Organizzazione un ruolo capace di incidere nell'evoluzione dell'attuale congiuntura internazionale".