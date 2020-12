Recovery: Mazzeo, 'In Toscana tavolo permanente con Anci, Upi e Regione'

14 dicembre 2020 a

Firenze, 14 dic. - (Adnkronos) - Le risorse del Recovery Fund in Toscana devono essere concertate con le categorie di riferimento perché ciò che serve alla regione non può essere scelto del Governo centrale. Un tavolo permanente con Anci, Upi e Giunta regionale è la soluzione migliore e l'idea, nata su proposta del presidente del Consiglio regionale della Toscana, Antonio Mazzeo, è già in cantiere. "Le decisioni calate dall'alto non ci convincono – ha dichiarato Mazzeo - per questo ho incontrato il direttivo di Anci e Upi e suggerito la strada di una cabina di regia saldamente ancorata al territorio che possa scegliere, con cognizione di causa, e nel solco delle nostre necessità, come e dove investire le risorse in arrivo".

A detta del presidente dell'Assemblea toscana, "decidere se realizzare un collegamento veloce che connette la Costa al Centro piuttosto che la direttrice Genova/Roma, deve essere una scelta condivisa con le categorie di riferimento. L'ascolto del mondo economico, produttivo e sociale è condizione imprescindibile per far ripartire la Toscana dopo questo terribile periodo di emergenza pandemica".

"Servono progetti utili al territorio e, perché siano tali, le proposte non possono essere calate dall'alto", ha sottolineato Mazzeo.