Coronavirus: Bellanova, 'non si può fare come gamberi, no stop mobilità comuni vicini'**

14 dicembre 2020 a

a

a

Roma, 14 dic. (Adnkronos) - "Non si può fare come i gamberi. Né dire che mentre il 25, 26, e 1° gennaio non ci si può spostare tra comuni vicini in provincia, lo si può da un capo all'altro di città come Roma o Milano. Sarebbe una penalizzazione incomprensibile. Con il rischio di replicare le foto che stamane erano su tutti i giornali". Lo avrebbe detto, a quanto di apprende da fonti di governo, la ministra Teresa Bellanova alla riunione dei capidelegazione con il premier Giuseppe Conte.