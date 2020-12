14 dicembre 2020 a

Roma, 14 dic. (Adnkronos) - Si aggiornerà nelle prossime ore il vertice tra il premier Giuseppe Conte, i capi delegazione della maggioranza e il Cts per valutare un'ulteriore stretta delle misure in vista del Natale. Intanto sono in corso ulteriori approfondimenti per valutare la nuova stretta che il governo varerà in vista delle festività natalizie.