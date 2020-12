Musica: Mibact, su CulturaItaliaOnline live streaming da fondazioni lirico sinfoniche

14 dicembre 2020 a

Roma, 14 dic. (Adnkronos) - CulturaItaliaOnline propone oggi diversi contenuti provenienti dalle fondazioni lirico sinfoniche e dalle sale da concerto, con i molti live streaming andati in onda negli ultimi giorni. Il primo aggregatore dei profili social delle principali istituzioni culturali italiane, promosso dal Mibact, ha infatti in pagina il 'Bennewitz Quartet, Pianoforte Pierluigi Camicia' della stagione concertistica del Teatro Petruzzelli di Bari, live concert interpretato il 13 dicembre da Jakub Fišer, Štěpán Ježek, Jiří Pinkas, Štěpán Doležal. Ma non solo: il Teatro Comunale di Bologna propone 'Beethoven Symphonies – part 2', con la propria orchestra diretta da Asher Fisch, che esegue la sinfonia n. 5 in do minore op. 67 e la sinfonia n. 6 in fa maggiore op. 68 “Pastorale”.

Con la Fondazione Arena di Verona, inoltre, è possibile assistere on line al concerto d'archi con musiche di Vivaldi, Mozart, Bach, Rossini e Mendelssohn, con la direzione di Günther Sanin al violino Sofia Gelsomini. Il Teatro Massimo di Palermo propone poi, con il balletto 'Romeo e Giulietta' di Sergey Prokofiev, uno spettacolo concepito per la visione in streaming con la coreografia di Davide Bombana e il corpo di ballo del teatro. Il Teatro dell'Opera di Roma offre infine il concerto sinfonico per la direzione di Michele Mariotti dell'11 dicembre, con l'esecuzione di un programma con musiche di Gluck, Mozart, Strauss, Couperin.

Su www.culturaitaliaonline.it sono visibili ogni giorno le novità promosse sui social da musei, parchi archeologici, biblioteche, archivi, teatri e realtà del mondo del cinema. Questo e molto altro si può trovare ogni giorno su 'CulturaItaliaOnline'.