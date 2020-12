Toscana: Consiglio, 'Dpcm sugli spostamenti, dare interpretazione estensiva'

14 dicembre 2020 a

a

a

Firenze, 14 dic. - (Adnkronos) - All'unanimità il Consiglio regionale della Toscana impegna il presidente della Giunta regionale, Eugenio Giani, a fornire un'interpretazione estensiva del recente Dcpm in merito alla necessità di spostamento con mezzi pubblici e privati in un comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione, per soddisfare le necessità essenziali della popolazione residente nei piccoli comuni. E' quanto prevede una mozione presentata da Marco Landi (Lega), portavoce dell'opposizione, che suggerisce di introdurre la dimensione provinciale nel confronto con il Governo.

"Ci si chiede – ha osservato Landi - che senso abbia quanto si afferma nel decreto per il comune di Marciana Marina, ad esempio, che confina esclusivamente con Marciana e non con Portoferraio, dove sono concentrati i servizi".

"Alcune ordinanze del presidente della Regione sono intervenute su alcuni casi, ma è un problema reale – ha affermato Cristiano Benucci (Pd) – La dimensione dei nostri comuni non è quella della provincia di Livorno”. A suo giudizio il problema è stato affrontato correttamente dalla mozione approvata in prima commissione".