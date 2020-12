Coronavirus: Fauci, 'mi vaccinerò pubblicamente fra una settimana, al massimo due'

14 dicembre 2020 a

a

a

Washington, 14 dic. (Adnkronos) - Anthony Fauci si vaccinerà presto contro il coronavirus e lo farà pubblicamente per convincere il pubblico che "è una cosa da fare". "Penso avverrà entro una settimana, forse al massimo entro un paio di settimane", ha detto il popolare virologo americano, che compirà 80 anni la vigilia di Natale.

"C'è un carico di vaccini per il campus dell'Istituto nazionale della salute (Nih). Appena verrà il mio turno, il che accadrà presto, mi farò vaccinare pubblicamente in modo che la gente sappia quando sia fortemente convinto che questa è una cosa da fare. Spero di incoraggiare così molta gente a vaccinarsi", ha detto il capo dell'Istituto nazionale per le allergie e le malattie contagiose, incarico che continuerà ad assolvere anche sotto la presidenza di Joe Biden.