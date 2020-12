14 dicembre 2020 a

Milano, 14 dic. (Adnkronos) - "Il vero ritardo al Recovery Fund lo ha provocato il veto di Ungheria e Polonia", ma "ci auguriamo che i primi esborsi dei fondi avvengano verso inizio primavera". Lo ha detto Vincenzo Amendola, Ministro per gli Affari europei, in collegamento con l'assemblea generale di Confindustria Brescia. "Spero che il Parlamento italiano approvi il piano non a maggioranza, ma a larga unità", ha aggiunto.