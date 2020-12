Governo: Patuanelli, 'da confronto politico nasca progetto per prossimi anni legislatura'

14 dicembre 2020 a

Milano, 14 dic. (Adnkronos) - "Nelle prossime ore deve nascere un progetto per i prossimi due anni e mezzo di legislatura. Credo che in questo momento parlare di crisi o di rimpasti sia utilizzare termini di una discussione piuttosto superati". Lo ha detto Stefano Patuanelli, ministro dello Sviluppo economico, in collegamento con l'assemblea generale di Confindustria Brescia. "Credo che i momenti di confronto fra le forze politiche che governano assieme un Paese siano necessari e forse dovrebbero essere un po' più frequenti".