Coronavirus: Boccia, 'terza ondata sicura, non arrivarci con ospedali appesantiti'**

Roma, 14 dic. (Adnkronos) - "Da noi la curva scende" grazie alle misure adottate "mentre in Germania sale, per questo hanno deciso un lockdown duro. Quello che stiamo valutando in queste ore anche con il Cts è se siamo in grado con queste misure, con la zona gialla nazionale di contenere un eventuale aumento del contagio. Non possiamo permettercelo". Lo dice il ministro Francesco Boccia a Rai Uno.

La "terza ondata è sicura ma non possiamo permetterci di affrontarla con gli ospedali appesantiti" per questo occorre "essere rigorosi nele festività".