Roma, 14 dic. (Adnkronos) - "Una lunga chiacchierata in cui abbiamo affrontato anche il tema che riteniamo surreale che sta imperversando, quello del rimpasto, ribadendo che dal nostro punto di vista non c'è alcuna disponibilità ad alcun rimpasto e che si sembra surreale parlarne in piena pandemia". Lo ha detto Vito Crimi dopo l'incontro tra la delegazione M5S e il premier Giuseppe Conte a palazzo Chigi.