Fdi: Meloni, 'siamo potenziale partito governo, per questo ci attaccano'

Roma, 14 dic. (Adnkronos) - "Oggi Fratelli d'Italia è un potenziale partito di governo e per questo è sotto attacco da parte del mainstream e i media di regime. Serve un supplemento di attenzione da parte di tutti, in particolare sulla classe dirigente e sul territorio, per scongiurare ogni tentativo di infiltrazione in un movimento in grande crescita". Lo ha detto Giorgia Meloni all'assemblea nazionale Fdi.

"Il 2021 sarà un anno complesso e ci vedrà impegnati ad affrontare sfide importanti: dalla crisi sociale al Recovery Fund. A questo si aggiunge l'appuntamento fondamentale delle elezioni amministrative. Tra i Comuni chiamati al voto ci sono anche 5 importanti capoluoghi di Regione: Roma, Napoli, Torino, Milano e Bologna. E puntiamo ad indicare presto i candidati migliori per vincere".