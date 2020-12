Governo: Martella, 'basta chiacchiere, no rimpasti ma esecutivo può fare di più e meglio'**

14 dicembre 2020 a

a

a

Roma, 14 dic. (Adnkronos) - "Ci vuole serietà e quindi non c'è da perdere tempo in chiacchiere. Il Pd è per alzare la qualità dell'azione di governo. Siamo convinti che il governo possa fare di più e meglio". Lo dice il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Andrea Martella, a Tg2 Post.

"Per centrare intanto il primo obiettivo: la distribuzione del vaccino. E poi l'utilizzo migliore delle risorse del Recovery Fund per ordire una nuova tela nel nostro Paese e non solo ricucire, per passare dall'emergenza e alla ricostruzione. Non cerchiamo posti nè rimpasti ma ad avere un governo più forte, più politico con un programma chiaro che ci porti al 2023".