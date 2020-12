Lombardia: da Regione 64 mln per adeguamento sistema idrico

14 dicembre 2020 a

Milano, 14 dic. (Adnkronos) - Ammonta a 64 milioni di euro lo stanziamento in favore degli 'Ambiti territoriali ottimali' deciso dalla giunta regionale della Lombardia, su proposta dell'assessore al Territorio e Protezione civile, Pietro Foroni. L'obiettivo è adeguare le infrastrutture del servizio idrico integrato regionale agli standard europei. In particolare, fra tutti i progetti proposti dagli Ato, verranno finanziati 110 interventi prioritari, a fronte di 164 ritenuti ammissibili, il tutto nel triennio 2021-2023. "In questa prima fase - ha commentato Foroni - abbiamo voluto privilegiare gli interventi già in avanzata fase di progettazione o di esecuzione, e che avranno una diretta influenza nell'adeguare il sistema idrico regionale alle direttive europee; ovvero, serviranno a risolvere o a evitare una potenziale procedura di infrazione Ue".

Attualmente in Lombardia la percentuale di ‘corpi idrici', come acquedotti e depuratori, che raggiungono il buono stato ecologico è pari al 41% del totale. Il servizio idrico integrato ha avviato un processo di riorganizzazione e razionalizzazione a partire circa dal 2011, periodo nel quale vi era una grande frammentarietà di gestione.