Governo: Salvini, 'squallido si parli di rimpasti'**

Roma, 14 dic. (Adnkronos) - "Non faccio scommesse" sulla durata del governo ma "ritengo squallido che mentre tutta Italia ha il problema della salute, dei nonni che non si vedono da mesi, del lavoro che balla, dei figli che non sanno quando torneranno a scuola, in questo momento le riunioni del governo non sono su questi temi ma sono sui rimpasti, sui servizi segreti, sui sottosegretari. Questo e' veramente triste". Lo dice Matteo Salvini a Quarta Repubblica su Rete4.