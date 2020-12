14 dicembre 2020 a

a

a

Roma, 14 dic. (Adnkronos) - "Quando io ho visto che il nostro vecchio governo non andava da nessuna parte perché Bonafede, Di Maio, Toninelli bloccavano tutto non abbiamo fatto rimpasti ma per coerenza abbiamo mollato sette poltrone. Mi auguro che un minimo della stessa coerenza ce l'abbia qualcun altro...". Lo dice Matteo Salvini a Quarta Repubblica su rete4.