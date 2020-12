15 dicembre 2020 a

Washington, 15 dic. (Adnkronos) - Il segretario alla Difesa americano Christopher Miller si è fatto vaccinare in pubblico contro il coronavirus, per incoraggiare la popolazione a farlo. Il capo del Pentagono è stato ripreso mentre riceve la prima dose del vaccino Biontech/Pfizer all'ospedale militare Walter Reed, a Washington. "Tutto qui? Non fa male per niente", ha commentato Miller dopo che gli è stato somministrato il vaccino.