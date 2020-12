Bruno Editore pubblica Federico Pampana, Azienda Ideale: il Bestseller su come lanciare un business di successo

15 dicembre 2020 a

a

a

(Milano, 15.12.2020) - Milano, 15.12.2020 – Secondo una stima di Confesercenti, effettuata sulla base di un sondaggio elaborato con SWG, sono ben 90.000 le imprese fallite dall'inizio dell'emergenza COVID-19. Un dato questo che appare ancor più terrificante se si pensa che 500.000 sono quelle che si dichiarano pronte a tagliare posti di lavoro a tempo determinato e indeterminato. Per tutti quegli imprenditori che si trovano ad affrontare una situazione difficile, tanto dal punto di vista economico quanto da quello finanziario, esce oggi il libro di Federico Pampana “AZIENDA IDEALE". Come Lanciare (o Rilanciare) La Tua Attività Anche Senza Soldi Col Metodo VICS” (Bruno Editore). Al suo interno, l'autore va a condividere con i propri lettori l'esatto sistema in grado di permettere agli imprenditori di massimizzare le possibilità di riuscita del proprio progetto imprenditoriale.

“Il mio libro parla di un percorso che non è solo aziendale e tecnico. Anzi, per lunghi tratti è anche strettamente personale in quanto accompagna chi ha anche solo una semplice idea o un sogno a metterla in piedi, renderla concreta e vederla crescere nel tempo” afferma Federico Pampana, autore del libro. “Questo percorso si basa su esperienze dirette che ho deciso di raggruppare in un metodo, chiamato Metodo VICS, che è a sua volta l'acronimo di 4 fasi: valutare, ideare, concretizzare e sviluppare la propria idea di business. I fatti mi hanno dimostrato che un'azienda che poggia su queste fondamenta difficilmente può vedere la fine”.

Secondo l'autore, il segreto per dar vita ad un'azienda “ideale” sta proprio nel non rimandare a domani le decisioni importanti in termini di crescita e sviluppo aziendale. Sulla base dei tanti consigli e suggerimenti pratici acquisiti nel corso del libro, il lettore può davvero arrivare al conseguimento dei propri obiettivi di business. Obiettivi, questi, che sono frutto di dati ed informazioni che inevitabilmente hanno bisogno di qualcuno capace di interpretarle in maniera corretta, così da renderle concrete ed attuabili. Pertanto, chi meglio di un commercialista capace non solo di leggere i numeri ma anche di affiancare l'imprenditore a 360° durante il suo percorso imprenditoriale? Insomma, un vero e proprio “partner” aziendale, come afferma più volte lo stesso Pampana.

“L'autore, attraverso il suo libro, offre al lettore una visione nuova della figura del commercialista. Non più il classico tecnico di settore chiamato a tenere la contabilità d'impresa, bensì un vero e proprio alleato capace di valorizzare il lavoro dell'imprenditore stesso” afferma Giacomo Bruno, editore del libro “In un momento storico come quello attuale, sapere di poter contare su figure professionali come quella di Pampana è cruciale. Come dico sempre, circondarsi di persone di valore è fondamentale in un'ottica di sostenibilità aziendale di lungo periodo”.

“Seguo da ormai tanti anni la Bruno Editore e conosco bene il suo valore e l'importanza che dà ad ogni autore con cui collabora” conclude Pampana. “Scrivere un libro è qualcosa di molto più complesso di quello che si pensa. Essere quindi affiancati ogni giorno nella creazione del libro prima e nella successiva pubblicazione poi, è indubbiamente sinonimo di grande professionalità. Non a caso, i risultati generati sono sotto gli occhi di tutti”.

Il libro è disponibile su Amazon a questo indirizzo: https://amzn.to/342PlfS

Dott. Federico Pampana, nato a Roma nel 1988. Primo di due fratelli in una famiglia totalmente occupata nel mondo del lavoro autonomo. Probabilmente da lì parte il suo interesse primordiale alla risoluzione dei problemi di chi fa impresa. Laurea Magistrale in Economia Aziendale conseguita nei tempi previsti con il punteggio di 110. Il suo immediato inserimento nel mondo della libera professione lo ha portato a toccare con mano, sin da subito, le esigenze delle piccole e medie imprese. Abilitato Dottore Commercialista nell'Aprile 2014, si stacca dallo studio professionale di riferimento per puntare a costruire, grazie alle sue competenze ed esperienze nell'ambito economico-aziendale, contabile, fiscale, un nuovo ruolo del Commercialista basato sulla consulenza e l'affiancamento dell'imprenditore a 360°. Siti web: https://metodovics.com - https://www.studiopampana.it

Giacomo Bruno, classe 1977, ingegnere elettronico, è stato nominato dalla stampa “il papà degli ebook” per aver portato gli ebook in Italia nel 2002, con la sua casa editrice Bruno Editore, 9 anni prima di Amazon e degli altri editori. È Autore di 27 bestseller sulla crescita personale e Editore di 600 libri sui temi dello sviluppo personale e professionale. È considerato il più noto “book influencer” italiano perché ogni libro da lui promosso o pubblicato diventa in poche ore Bestseller n.1 su Amazon. È seguito dalle TV, dai TG e dalla stampa nazionale. Blog & Press: www.giacomobruno.it - www.brunoeditore.it