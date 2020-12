Neuroscienze: studio, nel cervello l'unità di percezione e azione**

15 dicembre 2020 a

Firenze, 15 dic. - (Adnkronos) - Nel cervello l'unità di percezione e azione: una ricerca scientifica apre una nuova prospettiva di conoscenza sulla modalità con cui il cervello coniuga il sistema motorio e quello percettivo.

Il legame fra la percezione della realtà e l'azione su di essa affascina i neuroscienziati da sempre. L'indagine sul modo in cui il cervello percepisca e come interagisca con l'ambiente circostante è al centro della loro riflessione. Una recente pubblicazione su "Trends in Cognitive Sciences" di ricercatori dell'Università di Firenze, in collaborazione con l'Università di Pisa, apre un nuovo scenario e formula un modello secondo cui percezione e azione non sono due processi staccati ma nascono insieme, sviluppano un'unità profonda. Esiste un legame preciso fra il sistema motorio e quello percettivo.

"Da molto tempo – spiega Giovanni Anobile, protagonista della ricerca insieme a Roberto Arrighi e David Burr del dipartimento Neurofarba dell'Università di Firenze, e a Elisa Castaldi del Dipartimento di Ricerca Traslazionale e delle Nuove Tecnologie in Medicina e Chirurgia dell'Università di Pisa – si è capito che nelle fasi iniziali il cervello analizza le varie componenti della realtà attraverso meccanismi (visivi, acustici…) indipendenti ma quello che è meno chiaro è come queste informazioni vengano integrate fra loro a formare una rappresentazione univoca della realtà a cui tutti noi siamo abituati. All'inizio del XXI secolo, una nuova teoria, l'Atom Theory, ideata da Vincent Walsh, ha affrontato questo problema proponendo l'esistenza di un unico meccanismo capace di elaborare tutti i dati della realtà che riguardano una quantità (la grandezza, la durata, la numerosità). Una sorta di sistema integrato che unifica le percezioni e si interfaccia con i meccanismi del cervello preposti a programmare e poi eseguire una azione".