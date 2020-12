Assicurazioni: Ivass, cause pendenti, a fine 2019 accantonate riserve per 5,3 mld (2)

15 dicembre 2020 a

(Adnkronos) - In termini di importo, le cause civili di 1° grado si sono chiuse per il 59% con transazioni, per il 32% con soccombenza dell'impresa e per l'8,7% con esiti favorevoli all'impresa; il numero delle cause con rinuncia agli atti di giudizio, ad esito delle attività antifrode svolte dalle imprese, è stato del 14%.

Sempre a fine 2019, risultano pendenti 1.927 cause penali, in diminuzione del 27,6% rispetto al 2018. L'importo a riserva è quasi esclusivamente riferito a contenziosi con danni a persona.