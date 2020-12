Cdp: Fontana, 'nuova sede a Milano per sviluppare territorio'

15 dicembre 2020 a

a

a

Milano, 15 dic. (Adnkronos) - L'apertura della sede di Cdp a Milano “è una possibilità fondamentale che Cassa Depositi e Prestiti mette a disposizione delle aziende e del territorio per guardare al futuro con entusiasmo e per lo sviluppo del territorio e del Paese”. Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, parlando nel corso dell'inaugurazione della sede della Cdp a Milano e della presentazione dell'Acceleratore Fintech. La collaborazione fra Regione Lombardia e Cdp “va avanti da sempre e con Cdp stiamo discutendo su tanti ambiti per il futuro della nostra regione”, ha aggiunto.