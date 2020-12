Musei: Firenze, nasce 'Radio Accademia', i capolavori si raccontano in un podcast (3)

15 dicembre 2020 a

(Adnkronos) - "Sin dall'inaugurazione, tre anni fa, del Dipartimento di Comunicazione e didattica dell'Arte abbiamo lavorato per creare nuove possibilità in campo artistico per i nostri studenti - afferma Claudio Rocca, direttore dell'Accademia di Belle Arti - 'Radio Accademia' conferma la vocazione sperimentale dell'Accademia di Belle Arti di Firenze per il carattere innovativo e creativo del progetto, capace di stimolare e mettere a frutto le competenze delle studentesse e degli studenti. La possibilità per gli allievi di misurarsi con un museo straordinario come la Galleria dell'Accademia ha rappresentato senz'altro un'occasione eccezionale, ribadendo, inoltre, l'importanza e la fecondità di una costante collaborazione tra istituzioni. Proporre una lettura delle opere d'arte attraverso lo sguardo insolito e originale degli studenti, formati in questo ruolo di “speaker dell'arte” dal nostro corso di Didattica per il Museo e coadiuvati dai funzionari della Galleria, aiuta ad avvicinare il pubblico dei giovanissimi all'arte, sull'esempio delle grandi istituzioni internazionali. Ringrazio i docenti che lo hanno guidato e gli studenti della mia Accademia per aver dimostrato passione, energia e impegno, anche in questo momento, particolarmente difficile".

Le prime puntate del podcast "Radio Accademia" sono state realizzate dagli studenti del corso di Didattica per il museo: Caterina Cecioni, Beatrice Cervi, Ginevra Clementi, Sonia Delle Cese, Laura Fidanzi, Alessia Fois, Giulia Girolami, Rachele Persello, Beatrice Prenna, Grazia Sirianni, Andrea Toschi, Leila Vignozzi, Romario Bardhoshi, Giovanni Bonechi, Margherita Bonvino e Marco Di Coscio. Il sound design è di Saverio Damiani.