Coronavirus: Conte, 'cibo mai mancato su tavole, anche governo ha fatto sua parte'

Roma, 15 dic. (Adnkronos) - Gli attori della filiera dell'agro alimentare "sono autentici eroi del cibo su cui il Paese ha potuto fare affidamento per attraversare i mesi che sono alle spalle e su cui potrà contare per affrontare quelli che ci aspettano. Grazie al vostro lavoro i generi alimentari non sono mai mancati nei negozi e nei supermercati né sulle tavole degli italiani durante i duri mesi del lockdown". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, intervenendo all'assemblea di Coldiretti.

Il premier ha rivendicato anche le misure messe in campo dall'esecutivo per sostenere l'intera filiera agroalimentari. "Il governo - ha ricordato - nel corso del 2020 ha fatto la sua parte con numerosi interventi di sostegno al settore agricolo".