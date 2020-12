Coronavirus: Buffagni, 'da Milano può ripartire il Paese dopo la pandemia'

15 dicembre 2020 a

Milano, 15 dic. (Adnkronos) - "La progettualità portata avanti da Cassa Depositi e Prestiti e dal sistema imprenditoriale lombardo è un'occasione da non perdere anche perché da Milano può ripartire il Paese dopo questa pandemia". Lo ha detto Stefano Buffagni, vice ministro dello Sviluppo economico, parlando nel corso dell'inaugurazione della sede della Cdp a Milano e della presentazione dell'Acceleratore Fintech.

"Il lancio del nuovo hub di start-up a Milano è importante perché il fintech è una sfida per il futuro. Non dobbiamo sempre aspettare che il miracolo arrivi dalla Silicon Valley negli Stati Uniti, ma possiamo diventarlo noi. Credo che sia una sfida importante che ci affascina e che ci aspetta e che non ci sia posto migliore di Milano per lanciarla e vincerla", ha aggiunto.