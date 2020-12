Governo: Renzi, 'battaglia su idee e non su poltrone, a Conte documento Iv'

15 dicembre 2020 a

Roma, 15 dic. (Adnkronos) - "Sui temi del 'salto di qualità' del governo diremo la nostra al premier con un documento scritto appena ci sarà occasione di incontrarci (non oggi perché la Ministra Bellanova, nostra capodelegazione, è a Bruxelles per difendere i prodotti agroalimentari italiani). Appena consegnato al Premier, manderemo il documento anche a tutti gli amici del popolo delle Enews". Lo annuncia il leader di Iv, Matteo Renzi, nel giorno in cui è saltato l'atteso incontro con Giuseppe Conte.

"Stiamo facendo una battaglia per le idee, non per le poltrone - scrive Renzi nella sua enews - all'incontro verranno anche le ministre, che sono pronte a rimettere il mandato, se serve. Perché chi dice che noi facciamo confusione per avere mezza poltrona in più deve prendere atto che noi siamo l'unico partito che è pronto a rinunciare alle poltrone, non a chiederle".