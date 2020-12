Cultura: Franceschini, 'fondamentale sostenere le riviste del settore'

15 dicembre 2020 a

Roma, 15 dic. (Adnkronos) - “Investire sulla conoscenza, sulla formazione e sull'innovazione e le nuove tecnologie è anche un modo per fronteggiare le paure, i timori e le sfide del presente e guardare al futuro con più ottimismo. Il ruolo dello Stato è quello di sostenere quanto più possibile, lo straordinario tessuto creativo legato alla pubblicazione di riviste, espressione della cultura italiana, in cui impresa, ricerca e lavori di qualità costituiscono un tutt'uno inscindibile, coltivando le differenze capaci di creare esperienze e momenti di avvicinamento con il pubblico. E su questo mi troverete sempre al vostro fianco”. Così il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, Dario Franceschini, in un messaggio di saluto al convegno organizzato dal Coordinamento Riviste Italiane di Cultura.