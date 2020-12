Coronavirus: Cts riunito, governo attende approfondimenti esperti

15 dicembre 2020 a

Roma, 15 dic. (Adnkronos) - Sono riuniti i tecnici del Comitato tecnico scientifico per mettere a punto le indicazioni su una possibile nuova stretta in vista delle festività natalizie. Il governo sta attendendo che il Cts si pronunci per tornare a riunirsi -in un nuovo vertice tra il premier Giuseppe Conte e i capi delegazione delle forze di maggioranza- e decidere su un giro di vite che appare ormai ineludibile. A seguire, verosimilmente tra domani e giovedì, il governo vedrà le regioni per un confronto sulle decisioni assunte.