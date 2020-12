15 dicembre 2020 a

Roma, 15 dic. (Adnkronos) - "Non sono stupito da incontri di ieri. Sono convinto che il Pd in particolare appalti a noi la parte di essere dialettici all'interno del governo. Qualcuno deve far la parte del cattivo e tocca sempre a noi". Lo dice Ettore Rosato di Iv a Un Giorno da Pecora su Radio Rai Uno.