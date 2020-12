Milano: il Museo del Novecento raddoppia, spazi nel Secondo Arengario (2)

15 dicembre 2020 a

(Adnkronos) - L'obiettivo del progetto, intitolato 'NovecentoPiùCento', è quello di creare un unico complesso espositivo dedicato alle arti moderne e contemporanee che sia in grado di collocarsi per collezioni, spazi e servizi tra i principali musei italiani e stranieri. È previsto anche lo sviluppo di servizi aggiuntivi, come un laboratorio di conservazione, una caffetteria e un bookshop.

La progettazione dovrà avere cura di tutte le implicazioni storiche, ambientali, turistiche e architettoniche di questa trasformazione, trattandosi di un edificio storico che affaccia su piazza del Duomo, cuore della città non solo per i milanesi, ma anche per i turisti provenienti da tutto il mondo.

Per la sede del Municipio 1, si spiega dal Comune di Milano, "ci sarà il massimo impegno dell'amministrazione per trovare una nuova collocazione, adeguata al valore simbolico e all'importanza funzionale dell'istituzione".