Milano: furto a sportello bancomat, arrestato quarto complice

15 dicembre 2020 a

a

a

Milano, 15 dic. (Adnkronos) - I carabinieri hanno arrestato un uomo di 47 anni, accusato di aver fatto da complice nel furto a uno sportello bancomat a Vanzaghello, in provincia di Milano lo scorso ottobre. La notte del furto, che aveva fruttato un bottino di 54mila euro, i carabinieri avevano arrestato i tre autori materiali, tutti italiani, di 28, 34 e 36 anni, residenti in provincia di Bologna, e denunciato, come complice, il 47enne arrestato oggi. L'uomo è stato rintracciato all'interno di un appartamento a Milano in zona Porta Garibaldi, utilizzato come base logistica per la custodia e il confezionamento degli esplosivi.

Il 47enne aveva affittato, con false generalità, il box destinato ad ospitare l'auto utilizzata per il furto, e aveva accompagnato i complici con la propria auto negli spostamenti per il sopralluogo. Lo stesso avrebbe inoltre dovuto riportare i complici nella provincia di Bologna dopo il colpo.