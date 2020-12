15 dicembre 2020 a

a

a

Roma, 15 dic. (Adnkronos) - "Agli amici del Pd che si sono innervositi, ricordo che bastano poche chiare parole pubbliche per escludere l'alleanza con 5S in caso di condanna e/o ritiro della Raggi. Continuare a tenere in piedi un tavolo la cui validità dipende dalle decisioni dei 5S mi sembra mortificante". Lo scrive su twitter Carlo Calenda.