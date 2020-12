Recovery: Orlando, 'sì a cabina regia se chiarite funzioni'**

15 dicembre 2020 a

Roma, 15 dic. (Adnkronos) - La cabina di regia per la governance del Recovery va bene purchè siano "chiarite le funzioni". Lo scrive il vicesegretario del Pd, Andrea Orlando, rispondendo a un utente che aveva replicato a un suo post su Fb. Mentre "no" a una fondazione che si occupi della sicurezza.

Questo il post rivolto ad Orlando: "Insomma Andrea Orlando, il carrozzone di 300 esperti nominati da chissà chi, per gestire 209 MLD lo vuoi o no? Una fondazione privata che si occupi della sicurezza del Paese la vuoi o no? Modelli di sviluppo, transizione ecologica, futuro del pianeta, sono tutte balle, ci vuole chiarezza sul recovery plan senza giri di parole".

Così risponde il vicesegretario dem: "La prima, chiarite le funzioni, sì. La seconda no. La terza è la questione più seria perché senza questa consapevolezza, semplicemente i soldi non te li danno".