Governo: Conte, 'si rema in unica direzione per rilancio Italia'

Roma, 15 dic. (Adnkronos) - "Il Paese sta remando in un'unica direzione nel quadro della più ampia strategia del governo per il rilancio economico del Paese". Lo dice il premier Giuseppe Conte in un videomessaggio alla Cabina di Regia per l'Internalizzazione.

"Bisogna continuare al futuro con spirito di resilienza - dice ancora il presidente del Consiglio - e soprattutto con volontà di continuare a progettare quello che verrà". Conte ha dunque ringraziato il ministro agli Affari Esteri Luigi Di Maio e i presenti alla Cabina di Regia, "per quello che continuerete a fare con passione e tenacia anche nei prossimi mesi".