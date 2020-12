Export: Pisano, 'adeguare modi di lavoro a esigenze competizione, avvicinare al digitale pmi'

15 dicembre 2020 a

Roma, 15 dic. (Adnkronos) - "Promuovere il sistema produttivo italiano all'estero significa anche valorizzare il lavoro e i prodotti in cui il nostro paese eccelle. Nel rispetto dei diritti e delle norme bisogna fare il possibile per adeguare i nostri modi di lavorare alle esigenze che la competizione internazionale ci obbliga a non lasciare prive di risposte adeguate. Tra gli sforzi da compiere bisogna avvicinare al digitale le piccole e medie imprese artigiane che altrimenti vedono ridursi con la globalizzazione i propri spazi tradizionali di mercato. Si può e si deve fare". Ad affermarlo è la ministra per l'Innovazione tecnologica e la Digitalizzazione, Paola Pisano intervenendo alla IX Cabina di Regia per l'Italia Internazionale.