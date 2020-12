Coronavirus: anche da Iv mozione a Senato, dati scientifici se nuove misure e ristori'**

15 dicembre 2020 a

a

a

Roma, 15 dic. (Adnkronos) - Anche Italia Viva, dopo Pd e Autonomie, ha presentato una mozione sulle misure anti Covid. Nel testo di Iv si chiede che, se ci saranno nuove norme in vista del Natale, queste si basino su "solidi dati scientifici". Inoltre, nel caso vi siano restrizioni vengano previsti "ristori proporzionati alla perdita di fatturato" per quelle attività, come i ristoranti, che inizialmente avrebbero dovuto restare aperti.