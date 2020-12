Papu Gomez, prove riconciliazione con Gasp ma Inter-Milan, Mls e Spagna alla finestra

15 dicembre 2020 a

Roma, 15 dic. (Adnkronos) - I dissidi tattici e non solo tra il Papu Gomez e il tecnico dell'Atalanta Gian Piero Gasperini vanno avanti già da un po' di tempo, ma ultimamente la situazione è precipitata, poi le parole di Gasp e il post su Instagram del Papu hanno acceso ulteriormente le discussioni. Le parti stanno cercando di mediare, lo stesso presidente Percassi ha provato a sanare la situazione, ma il giocatore sarebbe intenzionato a non proseguire la sua avventura a Bergamo nonostante le prestazioni della squadra e andare via. L'ultimo incontro per cercare di trovare una quadratura è andato in scena oggi ma le parti ancora sono distanti, e intanto molti club si sono già mossi per cercare di sfruttare l'occasione.

Papu Gomez, infatti, potrebbe rivelarsi una buona opportunità di mercato e, a quanto apprende l'Adnkronos, ci sarebbero due top club della Serie A pronti ad approfondire la situazione, si tratta del Milan capolista e dell'Inter di Conte, se le condizioni fossero favorevoli, per poi provare ad intavolare una trattativa con l'Atalanta. Ci sono comunque anche altre soluzioni, all'estero, molto intriganti, a quanto si apprende, con alcuni top club in Spagna che hanno già chiesto informazioni e con la possibilità di sbarcare in Mls con diverse soluzioni per il fantasista argentino.