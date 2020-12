Recovery: Conte, 'qualsiasi strada si prenda esecuzione in tempi certi'

15 dicembre 2020 a

Roma, 15 dic. (Adnkronos) - "C'è l'aspetto del monitoraggio, dell'esecuzione del piano. Qui la strada si fa complicata, lo sapete c'è un'interlocuzione anche dura. Quel che conta è che qualsiasi strada alla fine si prenda, l'esecuzione del Piano deve avvenire in tempi certi: sprecare anche un solo euro sarebbe delittuoso". Così il premier Giuseppe Conte intervenendo all'evento 'Next Generation Italia - Un nuovo Sud a 70 anni dalla Cassa per il Mezzogiorno'.